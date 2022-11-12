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12 ноября, 22:20

Россиянин Кадиев выиграл в финале Кубка Содружества в категории до 61,2 килограммов

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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В финале Кубка Содружества в категории до 61,2 килограммов Загир Кадиев справился с Асефом Чопуровым.

Поединок продлился три раунда по три минуты и завершился единогласным решением судей. Победитель, которого наградили 70 тысячами рублей, представляет Ханты-Мансийский автономный округ. Чопуров выступает за Волгоградскую область, он получил 50 тысяч за второе место.

Кубок Содружества по ММА среди любителей проходил с 10 по 12 ноября в Ханты-Мансийске.

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