Россиянин Кадиев выиграл в финале Кубка Содружества в категории до 61,2 килограммов

В финале Кубка Содружества в категории до 61,2 килограммов Загир Кадиев справился с Асефом Чопуровым.

Поединок продлился три раунда по три минуты и завершился единогласным решением судей. Победитель, которого наградили 70 тысячами рублей, представляет Ханты-Мансийский автономный округ. Чопуров выступает за Волгоградскую область, он получил 50 тысяч за второе место.

Кубок Содружества по ММА среди любителей проходил с 10 по 12 ноября в Ханты-Мансийске.