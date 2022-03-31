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31 марта, 22:41

Гаджиев дал прогноз на бой Чимаева и Бернса

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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился ожиданиями от предстоящего боя между Хамзатом Чимаевым и Гилбертом Бернсом.

«Не уверен, что победа будет легкой, но при этом считаю Чимаева фаворитом. Мне кажется, что Чимаев по-настоящему хорош. Хорошей проверкой для него будет бой с Камару Усманом. Еще раз — ставлю на победу Чимаева, но легкой эта победа не будет», — цитирует Гаджиева mma.metaratings.ru.

Чимаев подерется с Бернсом 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в полусреднем весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadzhiev-o-boev-chimaev-berns-stavlyu-na-pobedu-khamzata-no-ona-ne-budet-legkoy-1235112/
Камил Гаджиев
Хамзат Чимаев
ММА
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