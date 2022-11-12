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ММА

12 ноября, 22:05

Боец из Новосибирской области Уулу-Бектур взял золото Кубка Содружества в категории до 56,7 кг

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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В финале Кубка Содружества в категории до 56,7 кг Женишбек Уулу-Бектур одолел Азамата Ашдиева.

Поединок продлился три раунда по три минуты и завершился единогласным решением судей. Победитель, которого наградили 70 тысячами рублей, представляет Новосибирскую область. Ашдиев выступает за Ставропольский край, он получил 50 тысяч за второе место.

Кубок Содружества по ММА среди любителей проходил с 10 по 12 ноября в Ханты-Мансийске.

ММА
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