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Сегодня, 15:58

Роман Копылов рассказал, каких успехов мог бы добиться в UFC Владимир Минеев

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский боец UFC Роман Копылов рассказал, каких успехов мог бы добиться в UFC Владимир Минеев и почему он не выступает в лучшей лиге мира.

«Владимир — чемпион Fight Nights, что говорит о многом. Он побеждал многих сильных ребят, поэтому в UFC у него были бы очень хорошие шансы. Наверное, проблема только в том, что они не могут предложить ему гонорары, которые он хочет», — сказал Копылов MMA.Metaratings.ru.

Владимир Минеев не дрался по правилам ММА с октября 2021 года, когда защитил свой титул чемпиона Fight Nights в среднем весе, победив техническим нокаутом в третьем раунде Магомеда Исмаилова.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kopylov-obyasnil-pochemu-mineev-ne-vystupaet-v-ufc-219225/
Владимир Минеев
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