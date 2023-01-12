Роман Копылов рассказал, каких успехов мог бы добиться в UFC Владимир Минеев

Российский боец UFC Роман Копылов рассказал, каких успехов мог бы добиться в UFC Владимир Минеев и почему он не выступает в лучшей лиге мира.

«Владимир — чемпион Fight Nights, что говорит о многом. Он побеждал многих сильных ребят, поэтому в UFC у него были бы очень хорошие шансы. Наверное, проблема только в том, что они не могут предложить ему гонорары, которые он хочет», — сказал Копылов MMA.Metaratings.ru.

Владимир Минеев не дрался по правилам ММА с октября 2021 года, когда защитил свой титул чемпиона Fight Nights в среднем весе, победив техническим нокаутом в третьем раунде Магомеда Исмаилова.