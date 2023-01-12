Ник Диас дал совет молодежи: «Чистите зубы, отжимайтесь 100 раз и держись подальше от женщин»

Ветеран UFC Ник Диас (26-10) посоветовал молодым людям следить за зубами, делать физические упражнения и не связываться с женщинами.

«Не забывайте чистить зубы, а то у вас появится кариес или что-то типа того. Не забывайте отжиматься. Делайте 100 отжиманий. Сначала сделайте 50 отжиманий, потом еще 20, потом еще 10, еще 5 и так далее. Бег и спарринги приведут вас в форму. И да, держитесь подальше от женщин», — сказал 39-летний Диас The Blue Corner.

В последний раз Диас одержал победу 30 октября 2011 года на UFC 137. Он одолел другого ветерана Би Джей Пенна единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-27).