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Сегодня, 15:43

Гегард Мусаси подерется с Фабианом Эдвардсом 12 мая

Давид Хачатрян
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Гегард Мусаси.
Фото Global Look Press

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси (29-8) встретится с Фабианом Эдвардсом (11-2) 12 мая на турнире в Париже (Франция), сказано в соцсетях лиги. Бой станет главным событием вечера и пройдет в формате пяти раундов.

Мусаси в прошлом бою проиграл Джонни Эблену (12-0) единогласным решением судей 24 июня 2022-го на Bellator 282 в Анкасвилле, США.

Эдвардс идет на серии из двух побед. В прошлом поединке он одолел Чарли Уорда (10-5) единогласным решением судей. Бой состоялся 29 октября 2022-го на Bellator 287 в Милане, Италия.

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