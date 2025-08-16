Бокс/ММА
16 августа, 15:57

Реванш Шлеменко и Ковалева назначили на 12 сентября

Павел Лопатко

Бой россиянина Александра Шлеменко (Шторма) и белоруса Владислава Ковалева (Белаза) станет главным поединком турнира RCC 23, который пройдет в Челябинске 12 сентября.

«Зрителей ждет долгожданный реванш. Александру предстоит закрыть поражение, которое он потерпел в мае этого года в Екатеринбурге. Тогда Владислав совершил настоящую сенсацию и одержал уверенную победу над Штормом решением судей», — сообщили организаторы.

Полный кард турнира в Челябинске опубликуют позже.

41-летний Шлеменко и 27-летний Ковалев проводили поединок на турнире RCC 22. Белорус одержал победу раздельным решением судей — 28:29, 29:28, 29:28.

У Шлеменко в карьере 67 побед в ММА, 16 поражений и 1 одна ничья. Ковалев одержал 9 побед и потерпел 1 поражение.

Источник: RCC
