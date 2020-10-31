Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram опубликовал сообщение по поводу карикатур на пророка Мухаммеда. Ранее боец в сцоиальной сети обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, который заверил после убийства школьного учителя на почве религии, что в стране разрешено публиковать любые карикатуры, даже религиозного содержания.

«Сегодня под предлогом борьбы за свободу слова враги ислама и мусульман разных уровнеи? пытаются оскорбить чувства сотнеи? миллионов верующих во всем мире, рисуя карикатуры на лучшего из людеи?. Неужели они полагают что таким образом они смогут потушить свет Аллаха, распространение которого Он обещал довести до конца в своеи? прекраснои? книге. Неужели они считают что своими низкими и подлыми поступками они смогут чем-то навредить тому, кто пришел на эту землю с однои? лишь целью — ввести людеи? из мрака невежества и поклонения идолам к свету истины и поклонению одному Аллаху — Создателю и истинному Владыке всего сущего. Этим своим поступком они не только оскорбили чувства верующих мусульман, но и бросили вызов Господу миров, обещавшему защищать своего посланника от нападков людеи? невежественных. Что ж они сделали то, что сделали и дело их у Аллаха, а мы лишь скажем, что воистину вы никак не сможете навредить Мухаммаду и светлои? памяти о нем в сердцах полутора миллиардов людеи?.

Пусть Аллах благословит нашего любимого пророка, а также его семью, сподвижников и всех тех кто последовал за ними в благе. И пусть Аллах обрушит свое наказание на каждого кто покушается на честь лучшего из людеи? — его пророка Мухаммада. Воистину Аллах не нарушает обещании?", — написал Хабиб.