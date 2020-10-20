«Первый раунд был за мной. Я перебил его». Конор вспомнил бой с Хабибом

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор вспомнил свой бой против Хабиба Нурмагомедова. Ирландец считает, что до остановки боя он вел поединок с россиянином.

«Первый раунд был за мной. Я перебил его. Атаковал его локтями и коленями. Он только удерживал меня. Второй раунд забрал он, но несколько раз я попал коленями. Первый раз из стойки, второй раз снизу в глазницу. После раунда на мне не было ни царапины. Также я выиграл у него 3-й и 4-й раунды», — написал Конор в Twitter.

Напомним, что поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся в октябре 2018 года. Тогда победу болевым приемом в 4-м раунде одержал российский боец.

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