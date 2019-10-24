Отец Нурмагомедова пообещал Макгрегору повторное избиение в случае реванша

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова, подчеркнул, что Конора Макгрегора ждет повторное избиение в случае проведения реванша с чемпионом UFC.

Сегодня ирландский боец на пресс-конференции в Москве снова заявил о желании провести реванш с Нурмагомедовым в столице России.

— Раз он готов, то побьем его в Москве. Это будет не реванш, а второй бой-избиение, — приводит ТАСС слова Абдулманапа Нурмагомедова.

Нурмагомедов и Макгрегор провели первый поединок 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Победу одержал российский боец. После поединка завязалась драка с участием членов команд бойцов. 29 января 2019 года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала ирландского бойца на шесть месяцев, а российского спортсмена — на девять месяцев.

Макгрегор провел 25 поединков в ММА, одержав 21 победу и потерпев четыре поражения. На счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения.