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Сегодня, 15:59

«Он заслуживает этого». Жорж Сен-Пьер поддержал Нганну в споре с UFC

Жорж Сен-Пьер поддержал Нганну в споре с UFC
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер (26-2) уверен, что чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) заслуживает большого гонорара, который UFC ему отказывается выплачивать.
«Мужик, этот парень пересек океан на лодке. Никто из тех, кто находился там, не умел плавать. Учитывая его происхождение, для него слово «борьба» имеет особое значение. У него невероятная история.
В конечном итоге он добился своего. Я так рад за него. Он на 100% заслуживает всего этого. Мне рассказывали, что в последнем бою он дрался с травмой колена. Это безумие! Он пошел на колоссальный риск.
Жизнь обязана отплатить ему тем же. Он слишком много работает, чтобы дойти до цели. Он заслуживает этого больше, чем кто-либо».
Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана (10-1) 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме, Калифорния. Ранее Нганну утверждал, что хочет выйти на ринг против чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.
Жорж Сен-Пьер
Франсис Нганну
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