Сен-Пьер отвесил Томпсону пощечину в стиле Уилла Смита на «Оскаре»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер и американский боец Стивен Томпсон разыграли конфликт, произошедший на церемонии вручения наград премии американской киноакадемии «Оскар».

В процессе общения Сен-Пьер посли шутки в свой адрес влипил оппоненту пощечину.

Напомним, актер Уилл Смит во время церемонии «Оскар» дал пощечину ведущему Крису Року. Последний пошутил про бритую голову жены Уилла Джады Пинкетт-Смит. Актер вначале посмеялся, а потом поднялся на сцену и дал пощечину Року. Затем Смит из зала в грубой форме потребовал больше не упоминать имя своей жены.

Актеры в итоге помирились, а Рок заявил, что не собирается обращаться в полицию. Напомним, у жены Смита выявлена алопеция — патологическое выпадение волос.

На 94-й церемонии вручения «Оскара» Уилл Смит удостоился премии в номинации «Лучший актер» за главную роль в фильме про теннис «Король Ричард».