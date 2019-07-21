Олейник за 12 секунд проиграл Харрису. Видео

Россиянин Алексей Олейник проиграл американцу Уолту Харрису на турнире UFC. Американский боец отправил соперника в нокаут за 12 секунд. После серии пропущенных ударов 42-летний россиянин оказался на полу, поэтому рефери остановил бой.

Это третий самый быстрый нокаут в истории тяжелого дивизиона UFC.

Олейник потерпел 13-е поражение при 57 победах и одной ничьей. Харрис одержал 13-ю победу при 7 поражениях.