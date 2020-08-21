«Обзывал Кончитой Вюрст». Боец UFC рассказала об издевательствах тренера

Боец UFC Мария Агапова, представляющая Казахстан, в интервью «СЭ» рассказала, как подверглась травле со стороны тренера, когда занималась боксом.

— В девять лет я пошла на кикбоксинг, — сказала Агапова. — Потом у меня умер папа, началась депрессия. Она длилась, наверное, год. Я смогла выйти из депрессии, пошла на бокс, в 14 лет попала в национальную сборную, в 16 начала зарабатывать этим деньги. Возможностей мне там не давали, потому что система полна коррупции. Семь лет я что-то пыталась там сделать, мне урезали зарплату, никуда не возили, но я знала, что могу больше, чем мне позволяют достичь. Плюс, у меня было много конфликтов с тренером, который был совершенно неадекватным человеком. В 19 лет меня все достало, и я сказала: «Все, ребята, до свидания!» и ушла в ММА.

— А что творил тренер?

— Доводил меня. Мне кажется, он был стопроцентно психологический насильник, или как-то так. У меня умер папа, он прекрасно это знал, и первые два года говорил типа: «Ой, Машенька, ты моя доча, я тебя так люблю!». Потом мы в первый раз уехали на сборы, и там уже началась травля. Он меня начал обзывать, я не выдержала, ушла. У меня было много проблем с агрессией, я не выплескиваю это в клетке, а начинаю творить всякую фигню в жизни. В какой-то момент поняла, что нужно возвращаться, иначе у меня будут большие проблемы. Я вернулась и терпела эту травлю несколько лет, пока он меня окончательно не довел до чеки. Просто взяла и ушла. Ну и самооценка упала из-за этого жестко, потому что семь лет слушать вот эти вот все: «Падла, скотина, мразь, конченая овца, Кончита Вюрст»... Каждый день такое слушать... У любого нормального человека крыша поедет.

В ночь на 23 августа 23-летняя Агапова проведет бой с американской Шаной Добсон на турнире UFC on ESPN 15. На счету Агаповой 9 побед и 1 поражение в ММА (1-0 в UFC). (Илья Андреев)

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