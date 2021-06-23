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Камару Усман готов провести поединок против Нейта Диаса

16:16
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Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман ответил Нейту Диасу, который накануне вызвал его на бой.

«Я вижу тебя. Если ты действительно хочешь этого, тогда звони Хантеру (матчмейкер промоушена)», — написал Усман в Twitter.

Усман провел последний поединок в апреле 2021 года, нокаутировав Хорхе Масвидаля на UFC 261. В промоушене 34-летний нигериец идет на 14 победах кряду.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/USMAN84kg/status/1407471567781703681

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