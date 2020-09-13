Модаффери победила Ли, Кварантилло нокаутировал Нельсона

Состоялись бои основного карда на турнире UFC Fight Night. Шоу проходит на арене UFC APEX в Лас-Вегасе.

Полулегкий вес, до 65,8 кг: Билли Кварантилло победил Кайла Нельсона — нокаут, 3-й раунд, 0:07.

Легкий вес, до 70,3 кг: Бобби Грин победил Алана Патрика — единогласным решением судей, 3-й раунд.

Полутяжелый вес, до 93,0 кг: Эд Херман победил Майка Родригеса — удущающй прием, 3-й прием, 2:41.

Наилегчайший вес, женщины, до 56,7 кг: Роксанн Модаффери победила Андреа Ли — единогласным решением судей, 3-й раунд.

Легкий вес, до 70,3 кг: Оттман Азайтар победил Хама Ворси — нокаут, 1-й раунд, 1:33.

Напомним, главный бой турнира — поединок американок Мишель Уотерсон и Анджелы Хилл в женском минимальном весе.