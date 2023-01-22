Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:55

Брэндон Морено: «В прошлый раз я дрался эмоционально, но сегодня старался быть умнее — давил, шел вперед и изматывал его»

Морено прокомментировал победу над Фигейредо в поединке за пояс в наилегчайшем весе на UFC 283
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Мексиканец Брэндон Морено прокомментировал победу над бразильцем Дэйвесоном Фигейредо в поединке за пояс в наилегчайшем весе на UFC 283 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

«Я понимаю людей, но и люди должны понять меня — я добываю еду для моей семьи. Я пытался драться очень умно, воплощать мой геймплан, в прошлый раз я дрался эмоционально, сейчас я давил, шел вперед и изматывал его. Вперед, Мексика!» — сказал Морено.

Это четвертый бой между спортсменами: две победы на счету Морено, одна — на счету Фигейредо и одна ничья.

UFC
ММА
0
Читайте также
Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить
Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Ушедший в отставку Арестович сообщил о невозможности победы Украины
Опубликованы кадры спасения людей с застрявшего в горах воздушного шара в Сочи
Снайперов из США и Британии обнаружили на острове под Херсоном
В МИД Швеции высказались об инциденте с сожжением Корана в Стокгольме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Морено победил Фигейредо остановкой врача в бою за пояс в наилегчайшем весе на UFC 283

Дейвесон Фигейредо: «Я многого добился, но пришла пора покинуть этот дивизион»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости