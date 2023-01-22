Морено прокомментировал победу над Фигейредо в поединке за пояс в наилегчайшем весе на UFC 283

Мексиканец Брэндон Морено прокомментировал победу над бразильцем Дэйвесоном Фигейредо в поединке за пояс в наилегчайшем весе на UFC 283 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

«Я понимаю людей, но и люди должны понять меня — я добываю еду для моей семьи. Я пытался драться очень умно, воплощать мой геймплан, в прошлый раз я дрался эмоционально, сейчас я давил, шел вперед и изматывал его. Вперед, Мексика!» — сказал Морено.

Это четвертый бой между спортсменами: две победы на счету Морено, одна — на счету Фигейредо и одна ничья.