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Дейвесон Фигейредо: «Я многого добился, но пришла пора покинуть этот дивизион»

Фигейредо прокомментировал поражение от Морено в бою за титул в наилегчайшем весе UFC
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Бразилец Дейвесон Фигейредо прокомментировал поражение от мексиканца Брэндона Морено в титульном бою в наилегчайшем весе на UFC 283 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

«К сожалению, пришла пора покинуть этот дивизион. Поздравления Брэндону, а я поднимаюсь в весе. Попадание в глаз? Сегодня был вечер Брэндона, мне показалось, что был тычок в глаз. Я почувствовал, что это был тычок, надеюсь, у меня не будет долговременных последствий для глаза. Всем спасибо, кто поддерживал меня, мне тяжело гонять в эту категорию, я поднимаюсь. Я много чего добился, я дрался для того, чтобы показать людям, что им все по плечу», — сказал Фигейредо.

Это четвертый бой между спортсменами: две победы на счету Морено, одна — на счету Фигейредо и одна ничья.

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Брэндон Морено: «В прошлый раз я дрался эмоционально, но сегодня старался быть умнее — давил, шел вперед и изматывал его»
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