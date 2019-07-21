16:51 | Единоборства / ММА — ММА

Медобследование не выявило у Олейника разрыва крестообразной связки

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Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник избежал разрыва крестообразных связок. Медобследование не выявило у 42-летнего спортсмена серьезного повреждения колена, сообщает ТАСС.

Олейник оказался в больнице после поединка в тяжелой весовой категории с Уолтером Харрисом. Бой завершился поражением россиянина спустя 11 секунд после стартового гонга.

Олейник упал за 12 секунд. Тяжелый нокаут звезды российского ММА // "Два последних поражения Олейника похожи – он пропускает удары с коленей"

 

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6686357

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