Медобследование не выявило у Олейника разрыва крестообразной связки

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник избежал разрыва крестообразных связок. Медобследование не выявило у 42-летнего спортсмена серьезного повреждения колена, сообщает ТАСС.

Олейник оказался в больнице после поединка в тяжелой весовой категории с Уолтером Харрисом. Бой завершился поражением россиянина спустя 11 секунд после стартового гонга.

WALT HARRIS JUST KNOCKED OUT ALEKSEI OLEINIK IN 12 SECONDS!!!!! OLEINIK WAS OUT COLD!!! #UFCSanAntonio pic.twitter.com/QBJjTeRLwo — #34 (@ftbeard_17) July 21, 2019

Олейник упал за 12 секунд. Тяжелый нокаут звезды российского ММА // "Два последних поражения Олейника похожи – он пропускает удары с коленей"