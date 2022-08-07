Майк Тайсон заявил, что стриминговый сервис «украл историю его жизни»

Майк Тайсон раскритиковал стриминговый сервис, на котором выйдет сериал по мотивам его жизни

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон раскритиковал стриминговый сервис Hulu, на котором скоро выйдет сериал по мотивам его жизни.

«Hulu — это версия стриминга рабовладельца. Они украли мою историю и не заплатили мне.

Не позволяйте Hulu одурачить вас. Я не поддерживаю их рассказ о моей жизни. Сейчас не 1822 год, а 2022-й. Для руководства Hulu я просто темнокожий, которого можно продать на аукционе», — написал Тайсон в социальных сетях.

Стриминговый сервис не комментировал ситуацию. Сериал «Майк» выйдет на Hulu 25 августа.

55-летний Тайсон завершил карьеру боксера в 2005 году после поражения Кевину Макбрайду техническим нокаутом в шестом раунде. В последний раз он дрался против Роя Джонса в 2020 году. Бой закончился вничью.