Хилл хочет провести бой c Прохазкой: «Мне все равно, чемпион он или нет»

Американский боец Джамал Хилл хочет провести поединок против чемпиона UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазки.

«Мне интересен бой абсолютно с каждым топом, но я хочу попробовать свои силы в бою с Иржи, — сказал Хил на пресс-конференции после боя с Тьяго Сантосом. — Я вызываю Иржи на бой уже около двух лет. Мне все равно, чемпион он или нет, так как у меня в этой организации в два раза больше побед, чем у него, понимаете, что я имею в виду. Итак, я хочу встретиться с ним. Если не он, то дайте мне в соперники человека, который раньше сидел на троне. Я вынесу его, просто дайте мне его в соперники, я голоден, я хочу золота, лев жаждет золота, настоящего или бывшего чемпиона».

На турнире UFC on ESPN 40, который проходил в ночь на 7 июля в Лас-Вегасе, Хилл техническим нокаутом в четвертом раунде выиграл у экс-претендента на титул чемпиона UFC в полутяжелом весе Тьяго Сантоса.

Всего на счету Хилла 11 побед, 1 поражение и 1 бой, признанный несостоявшимся.