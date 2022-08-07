Гилберт Бернс назвал возможного соперника для следующего боя

Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс (20-5) сообщил, что он готов подраться с Джеффом Нилом (15-4), если Хорхе Масвидаль (35-16) откажется с ним драться.

«Наконец-то хоть кто-то бросил мне вызов! Поздравляю Джеффа Нила с победой! Давай подождем и посмотрим, откликнется ли Хорхе на предложение подраться со мной. В противном случае я мог бы подраться с тобой», — написал Бернс в Twitter.

Бернс в прошлом бою проиграл Хамзату Чимаеву (11-0) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.

Нил одолел Висенте Люке (21-9) нокаутом в третьем раунде 7 августа на UFC on ESPN 40 в Лас-Вегасе, США.