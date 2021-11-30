Бразильский боец ММА Марсио Сантос рассказал о том, насколько сильно бьет российский тяжеловес Александр Емельяненко. По его словам, в Бразилии его били жестче, чем Емельяненко. Также Сантос отметил силу удара Артура Гусейнова, с которым он дважды проводил поединок.

«У меня чистое лицо, нет никаких синяков, — сказал Сантос «СЭ». — У Емельяненко несильные удары. Сильные удары — в Бразилии, в уличных боях, потому что я год назад попал в уличную драку и тогда действительно получил сильные удары. Удары в Бразилии, наверное, я могу сравнить с ударами Артура Гусейнова. У него очень сильные удары».

Сантос и Емельяненко провели бой на турнире AMC Fight Nights 106, который прошел 27 ноября в Сыктывкаре. Бразилец победил удушающим приемом в первом раунде.

В апреле на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова EFC Сантос в статусе крупного андердога задушил Артура Гусейнова. Результатом их матча-реванша, который состоялся в августе на турнире EFC в Нижнем Новгороде, стала ничья.