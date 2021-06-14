Стивен Томпсон: «У Уиттакера есть все, чтобы победить Адесанью. Он даст ему тяжелейший бой»
20:34
Бывший претендент на пояс в полусреднем весе UFC Стивен Томпсон считает, что Роберт Уиттакер может победить Исраэля Адесанью в реванше.
«У Уиттакера есть стиль, которым можно побить Адесанью. У него есть все для победы. Роберт прибавил, сейчас он уже не бьет такие размашистые панчи, как раньше. Его удары стали прямее, кардио на уровне, очень универсальный боец. Я считаю, что он даст Адесанье тяжелейший бой, возможно, самый сложный в его карьере», — сказал Томпсон на подкасте Stephen Wonderboy Thompson.
12 июня Адесанья победил Марвина Веттори единогласным решением на UFC 263 и защитил титул чемпиона в среднем весе.
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