Леснар готовится к возвращению в UFC

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Брок Леснар вернется в компанию, информирует Daily Mail. В ближайшее время спортсмен сложит с себя полномочия чемпиона вселенной рестлинг-компании WWE, после чего приступит к подготовке к своему возвращению в октагон.

Отмечается, что до конца 2017 года Леснар проведет бой с Джоном Джонсом, который после победы над Даниэлем Кормье в матче за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе вызвал на поединок 40-летнего рестлера.

Напомним, что в феврале Леснар объявил о завершении карьеры. При этом у него еще осталось пять месяцев дисквалификации за два положительных допинг-теста, взятых перед боем с Марком Хантом на турнире UFC 200. Тогда Леснар победил, но результат поединка был аннулирован.