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11 ноября, 22:51

Дазаев победил Буторина в главном бою AMC Fight Nights 116 в Астрахани

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Гойти Дазаев (12-3) победил Максима Буторина (22-6) единогласным решением судей в главном событии турнира AMC Fight Nights 116 в Астрахани. Счет судейских записок 30-27, 30-27, 29-28.

Дазаев одержал вторую победу над соперником: два года назад врач запретил Буторину продолжать бой из-за серьезного рассечения.

Поединок в Астрахани был претендентским, чемпионским поясом организации в полусреднем весе владеет Дмитрий Бикрев.

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