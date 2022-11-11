Дазаев победил Буторина в главном бою AMC Fight Nights 116 в Астрахани

Гойти Дазаев (12-3) победил Максима Буторина (22-6) единогласным решением судей в главном событии турнира AMC Fight Nights 116 в Астрахани. Счет судейских записок 30-27, 30-27, 29-28.

Дазаев одержал вторую победу над соперником: два года назад врач запретил Буторину продолжать бой из-за серьезного рассечения.

Поединок в Астрахани был претендентским, чемпионским поясом организации в полусреднем весе владеет Дмитрий Бикрев.