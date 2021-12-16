Российский боец ММА Сергей Харитонов прокомментировал «СЭ» поражение Александра Емельяненко от бразильца Марсио Сантоса. Поединок состоялся 27 ноября в Сыктывкаре на турнире AMC Fight Nights, Емельяненко проиграл удушающим приемом в первом раунде.

— Бой Александра с Марсио Сантосом смотрели?

— Конечно, смотрел. Не в прямом эфире, а в записи. Посмотрел, чего... Ничего нового. Акелла промахнулся в очередной раз. Это ему наказание за длинный язык. Всегда говорит: «Этот никакой, этот никакой, тот никакой». Что Мага Исмаилов был никакой, что бразилец был для него никакой. У него все никакие, а в результате... Что-нибудь болтанет такое. Посмтрел, что он после боя сказал. То говорит «Федор такой-то, такой-то», а то «как говорит мой брат Федор, кто никогда не падал, тот не поднимался». Так жалко на него было смотреть, честно говоря. В этом интервью (после боя с Сантосом. — Прим. «СЭ») мне его стало жалко. Жалко не как бедного ребенка, которого кто-то обидел, а жалко как... Даже слово сложно найти... Как клопа, таракана, которому поднаступили на одно место. Смотреть это... Мои б глаза это не видели. Позорище. Позорище.