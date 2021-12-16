Харитонов ответил на оскорбления Емельяненко: «Какой нахрен палец?! Он маразматик»

Российский боец ММА Сергей Харитонов прокомментировал «СЭ» историю, которую Александр Емельяненко периодически рассказывает в соцсетях и в интервью — о том, что в первой половине 2000-х в Екатеринбурге тренер вставил Харитонову палец в задний проход.

— По поводу пальца, про который все время рассказывает Александр.

— Я уже сказал: за его вот это, не побоюсь этого слова, *** [ вранье], *** [вранье] вот этот, он получает сейчас. То Мага «никакой» дал ему по щщам. То бразилец «никакой» дал ему по щщам. То Харитонову палец вставил кто-то в одно место. Позорище! Ты представь тренировку, и тренер вставляет в жопу спортсмену палец. Просто представь, до какой степени этот маразматик несет пургу. Этот болтливый... Не знаю, как его даже назвать. Человек, который себя опустил до такой степени. И выкручивается все равно. Бразилец его задушил, а он опять выкручиввается, опять что-то придумывает, опять он там «не тренировался какое-то время», еще что-то наверняка придумывать будет. Его жизнь поставила на свое место. Откуда он вышел — туда он и вернулся. Он был никем и звали его никак. Туда он и вернулся.

— То есть история про палец — это полное вранье?

— Ну конечно. Илья, ты тоже — «что вижу, то и пою»? Какой палец, Илья? Какой нахрен палец? Вот люди слушают, что несет этот маразматик. У меня слов нет, матом говорю... А как его еще назвать? ***ще [врун]. По-другому его не назовешь. Балабол, *** [врун]. И так далее и тому подобное.