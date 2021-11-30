Хамзат Чимаев: «Можно сказать, я представляю Россию»

Звездный боец UFC Хамзат Чимаев рассказал, какую страну он представляет.

«Можно сказать, я представляю Россию, потому что каждый чеченец ходит с российским паспортом. Все национальности в России ходят с одним паспортом. Можно сказать, все россияне. Я человек мира и представляю весь мир. Зачем говорить «он чеченец», «он россиянин». Меня спрашивают, почему не выхожу с тем флагом, с тем флагом. Флаги меняются. В СССР был один флаг, сейчас в России другой. Везде флаги меняются, а люди не меняются. Я за всех хороших людей», — рассказал Чимаев в интервью Hustle MMA.

Чимаев родился и вырос в Чечне, но позже его семья переехала в Швецию. Боец имеет шведское гражданство.