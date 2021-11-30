Чимаев признался, что является фанатом Карелина: «Хотелось бы увидеть его бой против Тайсона»
Хамзат Чимаев хотел бы увидеть бой Карелина с Тайсоном по правилам ММА
14:00
Боец UFC Хамзат Чимаев рассказал, что является фанатом легендарного борца греко-римского стиля Александра Карелина. Вдобавок Чимаев отметил, что хотел бы увидеть его противостояние с боксером Майком Тайсоном.
«Хотелось бы увидеть бой Карелина и Тайсона [по правилам ММА], — сказал Чимаев в интервью Hustle MMA. — Я думаю, что Карелин победил бы. Я так считаю, потому что Карелин такой шкаф».
В активе Чимаева в ММА 10 побед в 10 поединках.
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