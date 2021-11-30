Чимаев признался, что является фанатом Карелина: «Хотелось бы увидеть его бой против Тайсона»

Боец UFC Хамзат Чимаев рассказал, что является фанатом легендарного борца греко-римского стиля Александра Карелина. Вдобавок Чимаев отметил, что хотел бы увидеть его противостояние с боксером Майком Тайсоном.

«Хотелось бы увидеть бой Карелина и Тайсона [по правилам ММА], — сказал Чимаев в интервью Hustle MMA. — Я думаю, что Карелин победил бы. Я так считаю, потому что Карелин такой шкаф».

В активе Чимаева в ММА 10 побед в 10 поединках.