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Чимаев признался, что является фанатом Карелина: «Хотелось бы увидеть его бой против Тайсона»

Хамзат Чимаев хотел бы увидеть бой Карелина с Тайсоном по правилам ММА
14:00
Хамзат Чимаев. Фото Getty Images
Хамзат Чимаев. Фото Getty Images
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Боец UFC Хамзат Чимаев рассказал, что является фанатом легендарного борца греко-римского стиля Александра Карелина. Вдобавок Чимаев отметил, что хотел бы увидеть его противостояние с боксером Майком Тайсоном.

«Хотелось бы увидеть бой Карелина и Тайсона [по правилам ММА], — сказал Чимаев в интервью Hustle MMA. — Я думаю, что Карелин победил бы. Я так считаю, потому что Карелин такой шкаф».

В активе Чимаева в ММА 10 побед в 10 поединках.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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