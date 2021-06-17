«25 дней, и я закончу работу». Макгрегор о бое с Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в своем Instagram выложил пост, посвященный предстоящему третьему поединку с Дастином Порье на UFC 264.

«25 дней, и я закончу работу», — подписаны снимки боя с Порья.

Третий бой Макгрегора и Порье состоится 11 июля в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC 264. Первый поединок состоялся в 2014 году и завершился победой Макгрегора. Второй бой прошел в январе 2021 года, в нем победу одержал Порье.