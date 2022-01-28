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Сегодня, 01:42

Хабиб пригласил Дэвида Бекхэма на турнир своей лиги в Майами

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Дэвид Бекхэм.
Фото Instagram

Экс-чемпион UFC в легком весе, владелец промоушена Eagle FC Хабиб Нурмагомедов сообщил на пресс-конференции, что пригласил на турнир лиги бывшего футболиста сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма. Турнир пройдет в ночь на 29 января в Майами (Флорида, США).

«Тут в Майами живет Дэвид Бэкхем, я отправил ему сообщение и пригласил на наш турнир. Посмотрим, может быть, он придет посмотреть», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

В главном бою вечера сразятся тяжеловесы — россиянин Сергей Харитонов и суринамец Тайрон Спонг.

Дэвид Бекхэм
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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