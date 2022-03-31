Гаджиев назвал фаворита поединка Ян — Стерлинг

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился ожиданиями от предстоящего боя между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом.

«Ничего оригинального не скажу, посчитав Петра Яна фаворитом в этом противостоянии. Предыдущий поединок показал, что Петр лучше, интереснее. Понятно, что случилось то, что случилось. Назовем это досадным недоразумением. Я думаю, что в длительном пятираундовом поединке Ян — однозначно фаворит. Я бы еще подумал, если речь шла о трех раундах. Петр — это спортсмен, который прибавляет от раунда к раунду», — цитирует Гаджиева mma.metaratings.ru

Реванш между россиянином и американцем состоится 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

Предыдущий бой между Яном и Стерлингом, который состоялся 6 марта на UFC 259, закончился дисквалификацией Яна.