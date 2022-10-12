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12 октября, 08:17

Физиев: «Конору нужно принять стероидов. Может тогда он покажет хороший бой»

Давид Хачатрян
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29-летний азербайджанский боец Рафаэль Физиев (12-1) считает, что Конор Макгрегор (22-6) не сможет вернуться на победную серию, пока не изменит подход к тренировкам.
«Сколько раз за последнее время Макгрегор проиграл? Я думаю, что ему необходимо принять чуток стероидов, — отметил Физиев в интервью The AllStar. — Может быть это поможет ему вернуться и показать хороший бой. Но сейчас его физическая форма выглядит хорошей.

Я приглашал его в Tiger Muay Thai. У нас хорошая команда. Я не понимаю, почему он не хочет. Это бы пошло ему на пользу. Не обязательно тренироваться со мной, тренируйся с другими людьми. Во всяком случае это лучше, чем спарринговать с новичками. Перед боем с Порье я видел, как он тренировался с новичками".

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

Конор Макгрегор
Рафаэль Физиев
ММА
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