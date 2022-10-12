Физиев: «Никто не хочет драться со мной. Все они хотят забраться к Конору на яхту»

29-летний азербайджанский боец Рафаэль Физиев (12-1) раскритиковал Джастина Гэтжи (20-4) за то, что он отказывается с ним драться, предпочитая ждать Конора Макгрегора (22-6).

«Я не понимаю его [Гэтжи]. Хотя нет, понимаю. Он хочет драться с Конором Макгрегором, хочет получить громкий бой, но мы не знаем, когда Макгрегор вернется, — отметил Физиев в интервью The AllStar. — Он [Макгрегор] просто тренируется и бьет слабых спарринг-партнеров. Ты видел его последние видео? Как он наносил удары руками парню, который только начал тренироваться. Поэтому я не понимаю, чего [Гэтжи] ждет.

Братан, я вызывал его [Гэтжи] еще до боя с Дос Аньосом. Как только я победил Дос Аньоса, никто не хочет драться со мной. Все они хотят подраться с Конором или забраться к нему на яхту. Не думаю, что он [Гэтжи] боится со мной драться. Просто он хочет получить наиболее денежный, громкий и простой бой. Все хотят получить известного соперника, но никто не хочет выяснить, кто реально самый крутой.

Я буду в шоке, если Макгрегор подерется с Гэтжи в полусреднем весе. Окей, иди [Гэтжи] в полусредний, но тогда выметайся с легкого веса. Если ты не хочешь драться, если ты хочешь драться в полусреднем весе, тогда не занимай место в легком, потому что здесь 15 голодных псов, которые хотят драться".

Физиев победил Рафаэля дос Аньоса (31-14) техническим нокаутом в пятом раунде 10 июля на UFC on ESPN 39 в Лас-Вегасе, США.

Гэтжи проиграл Чарльзу Оливейре (33-8) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.