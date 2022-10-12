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12 октября, 09:41

Физиев сделал прогноз на бой Яна и О'Мэлли

Давид Хачатрян
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Петр Ян.
Фото Global Look Press

29-летний азербайджанский боец Рафаэль Физиев (12-1) видит фаворитом Петра Яна (16-3) в бою с Шоном О'Мэлли (15-1) на UFC 280.

«Это ММА, братан... сложно давать прогноз, — сказал Физиев в интервью The AllStar. — Я видел, как дерется Ян и как дерется Сахарок. Во многих боях он [Ян] дрался с высокими парнями. Для него рост О'Мэлли не будет сюрпризом. Но бокс Яна будет реально большим сюрпризом для О'Мэлли. К тому же он не дрался с бойцами, которые оказывают такое давление, как Ян. Хотя Вера же надрал ему [О'Мэлли] задницу, верно? Вера показал его уровень. Надеюсь, Петр выступит хорошо. Но этот парень все равно остается опасным».

О'Мэлли и Ян подерутся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Петр Ян
Рафаэль Физиев
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
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