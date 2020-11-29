Энтони Смит задушил Дэвина Кларка: с чего все началось

В главном бою турнира UFC on ESPN 2018 Энтони Смит одержал победу над Дэвином Кларком.

В первом раунде Смит быстро перевел Кларка, однако тот оказался сверху — казалось бы, в доминирующей позиции. Тем не менее Смит без проблем нашел выход из ситуации, заманив Кларка в гард, а затем выполнив классический прием удушение треугольником.

Момент с начало атаки Смита можно посмотреть на портале Sportrecs