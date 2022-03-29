Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

29 марта, 17:48

«Моя судьба уже предначертана». Джон Джонс рассказал, почему еще не дебютировал в тяжелом весе

Джон Джонс уверен, что он завоюет титул UFC в тяжелом весе
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) уверен, что он завоюет титул UFC в тяжелом весе. Это лишь вопрос времени.

«Я искренне верю, что мне суждено выиграть титул в тяжелом весе, — написал Джонс в Twitter. — Я представляю эту картину у себя в голове больше двух лет. Моя судьба уже предначертана. Сейчас мне просто нужно продолжать пахать. Все остальное придет само».

В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей. С тех пор Джонс неоднократно утверждал, что намерен подняться в тяжелую весовую категорию.

UFC
3
0
Читайте также
«Тренер тянула за купальник с такой силой, что он врезался гимнастке между ягодиц». Как в Канаде издевались над спортсменками
Добившаяся исключения сборной России Польша вышла на чемпионат мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роберт Уиттакер подерется с Мартином Веттори 12 июня на UFC 275

Жорж Сен-Пьер рассказал, как относится к трэш-току бойцов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости