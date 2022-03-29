«Моя судьба уже предначертана». Джон Джонс рассказал, почему еще не дебютировал в тяжелом весе

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) уверен, что он завоюет титул UFC в тяжелом весе. Это лишь вопрос времени.

«Я искренне верю, что мне суждено выиграть титул в тяжелом весе, — написал Джонс в Twitter. — Я представляю эту картину у себя в голове больше двух лет. Моя судьба уже предначертана. Сейчас мне просто нужно продолжать пахать. Все остальное придет само».

В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей. С тех пор Джонс неоднократно утверждал, что намерен подняться в тяжелую весовую категорию.