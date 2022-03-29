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29 марта, 18:30

Жорж Сен-Пьер рассказал, как относится к трэш-току бойцов

Бывший чемпион UFC Сен-Пьер рассказал, как относится к трэш-току бойцов
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер (26-2) сообщил, что бойцам не стоит воспринимать слова соперника близко к сердцу.

«Все выходит из-под контроля, — сказал канадец в интервью The MMA Hour. — Ребята воспринимают все слишком близко к сердцу. Для меня трэш-ток никогда не имел значения. Мне было наплевать, что говорит мой соперник. Для меня это не было личным. Я понимаю, что это бизнес. Чем больше он говорил обо мне гадостей, тем больше я зарабатывал. Я в каком-то смысле должен поблагодарить всех тех, кто оскорблял меня, потому что они подогревали интерес к бою. Я от этого заработал только больше денег. Это хорошо для бизнеса».

Также Сен-Пьер признался, почему скрывает свою личную жизнь.

«Причина, по которой я никогда не публикую в сети фото своей семьи или личной жизни, заключается в том, что кто-нибудь обязательно захочет задеть меня за живое, оскорбляя родных мне людей, — сказал Сен-Пьер. — Вот почему я всегда пытался не показывать свою личную жизнь на публику. Моя реальная жизнь в 100 раз лучше того, что я сделал за свою карьеру. Для меня она очень дорога. Это мой бриллиант, мое сокровище».

Сен-Пьер завершил карьеру 17 ноября 2013 года после UFC 167, оставив титул UFC в полусреднем весе.

Жорж Сен-Пьер
UFC
ММА
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