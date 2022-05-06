Джастин Гэтжи: «Самый тяжелый удар, который я пропускал? Колено Альвареса»

Претендент на пояс UFC в легком весе Джастин Гэтжи в ходе интервью Full Send Podcast вспомнил самый тяжелый удар, который он пропускал в ММА-карьере.

— Ты не боишься долгосрочных последствий от ударов в голову?

— Два раза меня отправляли в ТКО. Со времен боя с Порье я пропустил где-то 10 сильных ударов. Основной ущерб принимается в тренировках, когда ты готовишь себя к войне. Нельзя не спарринговать, не принимать все эти удары, иначе ты просто не будешь готов к бою, не сможешь держать удар. Насколько я знаю, черепно-мозговую травму вызывает центробежная сила. Я делаю сканы мозга, тесты перед и после каждого боя. Есть люди, которые меня мониторят, есть цифры, на которые я ориентируюсь. Я бы никогда сам не поверил в это, если бы не увидел снимки — но я реально ни разу не получил черепно-мозговую травму.

— Самый тяжелый удар, который ты пропускал?

— Пожалуй, колено от Альвареса. Я упал и проиграл. Шикарный был бой, бой года. Честно, когда меня потрясают, я даже не чувствую этого. Дерусь и дерусь. Ты либо дерешься, либо ты в отключке. Я всегда дерусь. Ничего не чувствуется в бою. Сломанная кость не чувствуется. Сечка — ощущение, как будто тающий лед сползает с глаза.

— Куда ты больше всего не любишь пропускать?

— Любого бойца ударь в печень, ему будет больно. Даже если не больно, он не сможет двигаться. Как бы ты ни хотел драться, ты ничего не сможешь сделать.

В ночь на 8 мая Гэтжи подерется с Чарльзом Оливейрой за титул легкого веса на UFC 274 в Финиксе.