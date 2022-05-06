Джастин Гэтжи: «Не люблю тупых вопросов в неделю боя. Типа «Ты готов?»

Претендент на пояс UFC в легком весе Джастин Гэтжи рассказал, как обычно чувствует себя на неделе перед боем под влиянием весогонки.

«14 недель назад я просыпался и весил 80 кг, — сказал Гэтжи в интервью Full Send Podcast. — Сейчас (за 3 дня до боя с Оливейрой. — Прим. «СЭ») я вешу утром 75 кг. Прошлый бой был для меня первым разом, когда я не гонял в день взвешивания. Когда ты просыпаешься в 07.30 полностью обезвоженный и тебе гонять еще фунт — это чудовищно. В неделю боя я очень раздраженный, прошу мою семью не задавать мне тупых вопросов. Например «Ты готов?» — что, б****, значит этот вопрос?!. После взвешивания UFC дает нам воду с электролитами комнатной температуры. На вкус, как моча. Соленая вода.

Сразу после взвешивания ты хочешь много чего пить и есть, но это тяжело, потому что твой организм не сможет это переварить. Ты же вымыл весь натрий из тела, кучу полезных минералов, поэтому жидкостям не за что даже задержаться. Вот мы и пьем электролиты. Первые 4 часа после взвешивания ужасны. Вся кровь приливает к животу, руки мерзнут, колени мерзнут, пальцы на ногах мерзнут. Весогонки сильно влияют. В мой первый год в колледже я стал All-American, занял 7-е место на чемпионате страны. На следующий сезон я спустился в 149 фунтов, потому что думал, буду крупнее и сильнее. Но я стал нестабильным. Выиграл у парня 17-2, и через 4 дня он побил меня 7-3. Мои выступления стали нестабильными. Я дерьмово себя чувствовал. Плюс я неправильно питался — пил много шоколадного молока, наяривал в Макдоналдс».

В ночь на 8 мая Гэтжи подерется с Чарльзом Оливейрой за титул легкого веса на UFC 274 в Финиксе.