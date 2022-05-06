Рафаэль Физиев рассказал, как в 14 лет потратил 100 долларов отца не на перчатки, а стриптиз-клуб

Боец легкого веса UFC Рафаэль Физиев в ходе интервью YouTube-каналу AllStars вспомнил, как в юношеские годы на чемпионате мира в Таиланде потратил не по назначению отцовские деньги.

— В 2006 году мне было 14 лет, я приехал на чемпионат мира по муай-тай. Первый раз попал в Таиланд, из деревни приехал и увидел стриптиз-клуб. Девушки без одежды, ничего на них нет, я такой: «Вау, как это? Как?» Пацан, 14 лет приехал и впервые увидел такое. Сидел с такими глазами и смотрел на стриптиз. Отец дал мне 100 долларов, чтобы я купил перчатки, потому что в нашей стране не было хороших. И что я сделал? Потратил эти деньги на стриптиз. Отец звонит: «Купил перчатки?» — «Я потерял деньги» — «Как ты мог их потерять?!» — «Я положил барсетку на сиденье, и не увидел, как кто-то утащил ее». И отец прислал мне новые 100 долларов".

— И что ты сделал с ними?

— И теперь я купил перчатки (смеется).

9 июля Физиев подерется с Рафаэлем Дос Аньосом на UFC Fight Night.