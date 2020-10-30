Депутат Лебедев: «Хабиб в своем духе защищает веру. У французов сейчас будут проблемы с правопорядком»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал «СЭ» резонансный пост Хабиба Нурмагомедова в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона.

— Думаю, в этой теме нет ничего, относящегося к спорту и спортсменам. Эта новость носит исключительно религиозно-политический оттенок, — сказал Лебедев «СЭ». — Хабиб совершенно в духе религии защищает свою веру и людей, которые к ней привержены, а также нападает на инакомыслящих. В этом плане не существует каких-то границ, будь ты президент или еще кто-то.

Религиозные преступления обычно бывают самыми жестокими. Этих людей не остановит ничего от своих деяний, если это основано на религиозной почве. Стоило ли Хабибу со своей большой аудиторией влезать в этот вопрос? Мне кажется, пресс-секретарю Макрона стоило немножко предостеречь президента перед религиозными заявлениями. Тем более, во Франции очень много беженцев из мусульманских стран. К сожалению для всех нас, у французов, думаю, будут сейчас проблемы с правопорядком. (Сергей Федоров)