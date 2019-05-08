Дана Уайт: "Серроне может стать интересным соперником для Конора Макгрегора"

Президент UFC Дана Уайт намекнул на возможный поединок с участием ирландского бойца Конора Макгрегора и американца Дональда Серроне, сообщает MMA Fighting.

– Скоро я встречусь с Конором. Думаю, мы пообщаемся на следующей неделе, тогда решим, что будем делать дальше. Мне кажется, что бой с Серроне был бы интересным поединком. Это хорошая идея. Но вообще, у нас есть несколько вариантов для Конора, хотя он сам говорил, что хочет подраться с Серроне. Не знаю, что сейчас думает Конор, но такой бой имеет смысл, – цитирует Уайта MMA Fighting.

Макгрегор отбывает шестимесячную дисквалификацию после боя в рамках турнира UFC 229 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

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