Дацик прокомментировал реванш с Тайсоном: «Будет то же самое. В первом бою он бегал как резаный петух»

Боец ММА Вячеслав Дацик поделился мыслями о реванше с Тайсоном Дижоном, вспомнив первый поединок.

«[В первом бою] он бегал как резаный петух. В принципе, мы так и предполагали, что в таком стиле он будет вести бой. Количество его бесполезных махов ни о чем не говорят. У меня есть удар — один раз попал, и этого достаточно», — сказал Дацик в интервью «СЭ».

«Думаю в этот раз будет то же самое. На ринге останется только один, — продолжил Рыжий Тарзан. — Как поймаем, как зажмем в угол, [так и нокаутируем]».

Матч-реванш Дацика против Тайсона состоится 11 июня в Москве. В их первом бою, который состоялся в феврале этого года, победителем вышел Вячеслав, сумевший отправить соперника в нокаут в четвертом раунде.

(Ислам Бабаджанов)