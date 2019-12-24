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Дацик арестован на два месяца за незаконную попытку пересечь границу с Эстонией

24 декабря 2019, 22:43
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Дацик, который ранее был задержан пограничниками при попытке пересечения российско-эстонской границы, арестован на два месяца, сообщает 5-tv.ru.

Вячеслав Дацик со&nbsp;своей супругой.Дацику грозит тюрьма. Его задержали в лодке на границе с Эстонией

По информации источника, отбывать наказание 39-летний спортсмен будет в специализированном учреждении на Шпалерной улице.

Заседание суда по делу Дацика проходило в закрытом режиме в Сланцевском городском суде Ленинградской области.

38-летний Вячеслав Дацик ранее был осужден за разбойные набеги на салоны сотовой связи в Петербурге. В мае 2016 года он организовал так называемый «голый марш» проституток в рамках зачистки борделей, за что получил 3,5 года колонии строгого режима.

Дацик задержан за попытку пересечь границу с Эстонией на лодке

Дополнительная информация

https://www.5-tv.ru/news/277224/vaceslava-dacika-arestovali-nadva-mesaca-zanezakonnuu-popytku-peresec-granicu/

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