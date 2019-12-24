Дацик задержан за попытку пересечь границу с Эстонией на лодке

Боец ММА Вячеслав Дацик при попытке пересечь российско-эстонскую границу был задержан пограничниками, сообщает 47news.

Сообщается, что около шести утра 24 декабря спортсмен был доставлен в ОМВД по Сланцевскому району. Задержанного привезли из Ивангорода, где он находился под присмотром пограничников после попытки перехода российско-эстонской границы. По данным издания, в ночь на минувшее воскресенье в районе деревни Переволок он на лодке вместе со знакомым пытался пересечь реку Нарву. Но форсирование водной границы было замечено пограничниками. Сам Дацик — уроженец Сланцевского района.

23 декабря было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору». В ближайшее время суд будет избирать Дацику меру пресечения.

По словам супруги задержанного Виктории, в пятницу к ним домой в Вартемягах пришел знакомый и попросил помощи.

— Он нам дом ремонтировал, зовут, вроде, Дима, — сказала жена Дацика. — Говорит, ему надо срочно перебраться через границу. Причин не знаю. Ну и на жалость надавил, трое детей у него, говорит. Вот Слава и согласился. Он думал, на реке лед, и он просто направление покажет. Но река не встала, они поплыли на лодке, а весло сломалось. Их унесло и прибило к эстонской стороне, где их и задержали.

38-летний Вячеслав Дацик ранее был осужден за разбойные набеги на салоны сотовой связи в Петербурге. В мае 2016 года он организовал так называемый «голый марш» проституток в рамках зачистки борделей, за что получил 3,5 года колонии строгого режима.