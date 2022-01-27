Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра рассказал, что он хочет улучшить после поединка с Дастином Порье.

«После боя с Фелдером (Оливейра проиграл ТКО. — Прим. «СЭ») на каждый следующий поединок я приносил что-то новое, — сказал Оливейра в интервью YouTube-каналу Canal Encarada. — Мы садились перед каждым боем, думали: «Здесь надо прибавлять». И каждый раз мы что-то привносили. Сначала дала плоды работа с железом, потом — кое-какие вещи в боксе, потом еще что-то. Каждый бой я делал что-то новое. С Порье я очень много пропускал. Мне стоит лучше уклоняться головой, ударил — уклонился — вышел из позиции.

К следующему поединку мы должны добавить в этом. Да, я принимал тяжелые удары и вставал как ни в чем не бывало, но мне нужно учиться уклонам и ныркам, учиться защитным движениям в стойке. И я хочу заниматься кроссфитом. Не тем кроссфитом, которым занимаются все, а по другой системе. Я хочу стать еще крупнее, еще сильнее. Каждый мой бой мы пересматриваем по 300 раз и постоянно ищем, что бы добавить нового".

11 декабря прошлого года Оливейра задушил Порье в 3-м раунде поединка на UFC 269 и провел первую защиту титула.

7 мая Оливейра подерется с Джастино Гэтжи на UFC 274.