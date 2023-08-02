Бывший боец наилегчайшего веса UFC россиянин Аскар Аскаров, подписавший контракт с АСА, объяснил, почему снялся с боя против Азамата Керефова.

«Всех приветствую! Очень сильно хотел вернутся и провести бой в лиге ACA, но, к сожалению, вынужден сняться с боя и в общем с Гран-при, так как во время подготовки начались проблемы со здоровьем и пока точно не могу сказать когда смогу снова вернутся в клетку. Но я постараюсь Ин Ша Аллагь наладить свои проблемы и поскорее вернутся в клетку!».

«Хотел бы извиниться перед лигой АСА и перед Азаматом Керефовым, а также перед болельщиками, которые так ждали этот бой, так как никто не застрахован от этого. Думаю, все поймут и будут ждать моих выступлений», — написал Аскаров в Instagram* (компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ).

Изначально поединок в рамках четвертьфинала Гран-при ACA в наилегчайшем весе между Аскаровым и Керефовым должен был состояться 21 июля на турнире ACA 160 в Москве.