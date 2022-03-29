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Сегодня, 14:22

Бернс: «Люди слишком преувеличивают навыки Чимаева»

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс (20-4) не согласен с теми, кто считает Хамзата Чимаева (10-0) монстром полусреднего дивизиона.
«Чимаев определенно очень хорош, — сказал Бернс в интервью The Underground. — Окружающие то и дело говорят: «Он может сделать это, может сделать то». Он не слабый боец, но вы слишком преувеличиваете его навыки. Вы сделали из него супермонстра. Да, у Чимаева хорошая борьба, отличный грэпплинг, сильные удары, тяжелые руки, но я не вижу перед собой кого-то, кого я бы назвал монстром».
Бернс подерется с Чимаевым 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в полусреднем весе.
Хамзат Чимаев
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